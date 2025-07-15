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Лавров отреагировал на ультиматум Трампа о 50 днях

Лавров: РФ хочет понять, что стоит за словами Трампа, давшего 50 дней на мир
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Kaan Soyturk/Reuters

Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа, который дал РФ 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было», — сказал министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.

Он отметил, что РФ уже все это проходила и теперь действительно хочет понять, чем руководствуется американский лидер.

14 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о конфликте на Украине. Он отметил, что «очень недоволен» Россией и выдвинул ультиматум: если боевые действия не будут прекращены за 50 дней, то США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе зенитный ракетный комплекс Patriot, — однако платить за это будут страны Евросоюза. Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде оценили возможность достижения соглашения с Украиной за 50 дней.

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