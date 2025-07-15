Лавров ответил известной пословицей авторам санкционных войн

Глава российского МИД Сергей Лавров словами из известной пословицы «Не рой другому яму» ответил на планы Запада ввести новые санкции против РФ. Слова министра приводит ТАСС.

«У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму — сам в нее упадешь». <...> Здравые и объективные европейские аналитики, экономисты, политологи признают, что ущерб несет прежде всего автор этой санкционной войны», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

Глава МИД заявил, что Евросоюз не только сам ввел санкции в отношении России и готовит новые ограничительные меры, но и пытается затянуть в эту «санкционную воронку» США. По словам Лаврова, это уже нанесло очень серьезный ущерб экономике европейских стран.

До этого Лавров прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении России. Он отметил, что против РФ и так ввели «беспрецедентное количество санкций». Он не сомневается, что страна справится с новыми рестрикциями.

14 июля Трамп заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он сообщил, что планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины против РФ, если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней.

Ранее Лавров отреагировал на ультиматум Трампа о 50 днях.