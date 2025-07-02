Песков заявил о важности переговоров с Макроном для интересов России

Песков о разговоре Путина с Макроном: это в интересах России

Президент России Владимир Путин считает важным поддерживать диалог с иностранными партнерами даже при наличии существенных разногласий. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Президент неоднократно подтверждал готовность к диалогу, даже когда разногласия критически превышают возможные темы для взаимодействия. Такой диалог необходим и соответствует нашим интересам», — отметил представитель Кремля.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Позже издание Bloomberg сообщало о том, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что позиция президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине неизменна.

Ранее в Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Макроном.