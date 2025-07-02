Стало известно, что сказал Макрон Зеленскому после разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что позиция президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине неизменна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Французский президент сказал Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны в Украине не изменилась, и он продолжает отвергать прекращение огня», — говорится в публикации.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что считает телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном признаком выхода евродипломатии «из комы».

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.