На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что сказал Макрон Зеленскому после разговора с Путиным

Bloomberg: Макрон сообщил Зеленскому, что позиция Путина по Украине неизменна
true
true
true
close
Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что позиция президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине неизменна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Французский президент сказал Зеленскому, что позиция Путина по прекращению войны в Украине не изменилась, и он продолжает отвергать прекращение огня», — говорится в публикации.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что считает телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном признаком выхода евродипломатии «из комы».

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами