В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Макроном

Песков рассказал, что Путин обсуждал в разговоре с Макроном

Разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном стал отличной возможностью донести друг другу свои позиции по украинскому кризису. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков ответил на вопрос, обсуждались ли сторонами условия мирного договора в условиях новых территориальных реалий и подавал ли французский лидер хотя бы сигналы о готовности это обсуждать.

«Нет, не подавал. Обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг до друга», — сказал он.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Позже издание Bloomberg сообщало о том, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что позиция президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине неизменна.

Ранее в Госдуме заявили, что разговор Путина с Макроном «пробил дно дипломатического безмолвия».