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Москалькова доложила Путину о сотрудничестве России с другими странами в сфере защиты прав

Москалькова: попытки изолировать Россию на правозащитном треке провалились
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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Сотрудничество России с другими странами на правозащитном треке активно отстраивается, попытки изолировать страну провалились. Об этом в ходе ежегодного доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, Украина и другие недружественные страны пытались изолировать Россию от интеграционных процессов, однако попытки не увенчались успехом.

«И многостороннее сотрудничество, основанное на равенстве, взаимном уважении, многополярный мир отстраивается и на правозащитном треке», — заявила Москалькова.

В ходе доклада омбудсмен заявила, что в Сумах на Украине продолжают оставаться еще 32 жителя Курской области. Она подчеркнула, что Россия пытается их вернуть.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Москальковой. По его словам, в ходе переговоров будут подняты вопросы спецоперации и урегулирования на Украине. Представитель Кремля отметил, что важная часть работы в данном контексте курируется омбудсменом.

Ранее в Совбезе уличили Украину в провокационном поведении.

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