В Кремле анонсировали встречу Путина с Москальковой

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, омбудсмен выступит с ежегодным докладом.

«Очень важное направление работы и в рамках СВО, и в рамках украинского урегулирования. Очень важный участок работы курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть о чем поговорить», — отметил Песков.

До этого Москалькова сообщила, что среди возвращенных из украинского плена есть российские военнослужащие, семьи которых обращались в аппарат омбудсмена в связи с тем, что они пропали без вести. Она отметила, что на протяжении последних дней в соответствии с договоренностями, достигнутыми между делегациями России и Украины в Стамбуле, состоялись обмены военнопленными.

Омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат готов оказать вернувшимся на родину бойцам всю необходимую помощь — медицинскую, психологическую и социальную.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными и телами военнослужащих в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.

Ранее в Совбезе уличили Украину в провокационном поведении.