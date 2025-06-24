Замсекретарь СБ Венедиктов: РФ готова к политическому урегулированию на Украине

Российская сторона готова к поиску политического урегулирования кризиса на Украине, несмотря на провокационное поведение Киева. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает РИА Новости.

По его словам, позицию страны в данном контексте озвучивал президент России Владимир Путин, сказав, что устойчивый мир возможен при искоренении первопричин конфликта.

«Считаем необходимым констатировать, что за действиями украинских неонацистов стоят западные страны, которые являются подлинными авторами проекта «антироссия», в его реализация Украина является лишь инструментом, который всегда можно отбросить по ненадобности», — добавил Венедиктов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными и телами военнослужащих в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.

Он добавил, что российская сторона сконцентрирована на достижении целей спецоперации, которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия на текущей неделе ожидает ясности в вопросе проведения третьего раунда переговоров.

Ранее в США заявили, что Трамп «закончил игру» на Украине.