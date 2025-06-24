Путину доложили об оставшихся на территории Украины жителях Курской области

Москалькова: в Сумах на Украине остаются еще 32 жителя Курской области

В Сумах на Украине продолжают оставаться еще 32 жителя Курской области. Россия пытается их вернуть, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Мы очень надеемся, что наши общие усилия <...> все-таки развернут сознание их к необходимости соблюдать Женевские конвенции и просто к здравому смыслу», — сказала Москалькова.

Она добавила, что на родину на данный момент возвращены 132 курянина, которые были незаконно вывезены на Украину.

До этого Следственный комитет (СК) РФ установил личности командиров украинской армии, которые руководили незаконным вывозом мирных жителей из Курской области. По данным ведомства, к захвату заложников в российском регионе причастны военный комендант генерал-майор Эдуард Москалев, а также пресс-офицер комендатуры полковник Алексей Дмитрашковский.

СК установил, что под их командованием бойцы ВСУ захватили в заложники мирных жителей Суджи, а затем вывезли их на Украину и незаконно удерживали до мая 2025 года в Сумской области. На данный момент устанавливается местонахождение подозреваемых.

Ранее жители Курской области рассказали, как пытаются выжить в опустевших деревнях.