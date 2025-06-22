Вэнс заявил, что вопрос судьбы лидера Ирана «решать Израилю»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос судьбы верховного лидера Ирана Али Хаменеи «решать Израилю». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Вэнс утверждает, что сам Вашингтон «не стремится» к смене иранского правящего режима.

17 июня президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент США не собираются устранять Хаменеи. Однако, по его словам, он легкая цель и у Штатов есть информация о его местонахождении.

Также стало известно, что Али Хаменеи уже выбрал трех преемников на случай, если с ним что-то произойдет.

Анонимный источник в иранском руководстве сообщил Reuters, что для Ирана покушение на аятоллу Али Хаменеи станет «пересечением всех красных линий», что вызовет «неограниченный ответ».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Путин поддержал право Ирана на ядерную программу.