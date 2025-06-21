Израиль и США намекают на убийство Хаменеи. Он уже выбрал себе преемников

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасается, что его могут убить, поэтому он заранее выбрал преемников для себя и высокопоставленных чиновников. Безопасность в стране значительно усилили, диверсантам грозит смертная казнь. По словам главы минобороны Ирана Аббаса Арагчи, они считают оскорблением, а не угрозой намек Дональда Трампа на возможную ликвидацию Хаменеи.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал имена своих потенциальных преемников, выяснила газета The New York Times.

По словам трех источников издания, иранский лидер сейчас опасается покушения. Он общается с высокопоставленными военными через доверенное лицо, не пользуется телефоном, живет в бункере. При этом Хаменеи отобрал трех кандидатов на замену в случае своего убийства.

По предварительным данным, он выбрал трех человек, один из которых может возглавить Иран. Более того, высокопоставленным чиновникам также нашли преемников. Иранские власти готовятся к самым разным сценариям развития событий, поскольку конфликт стремительно обостряется, в него могут вступить США.

Несмотря на то, что Израиль ликвидировал несколько военных, чиновников и ученых, структура командования не разрушена, инакомыслия в политических рядах нет, пишет NYT.

«По словам официальных лиц, 86-летний аятолла Хаменеи осознает, что либо Израиль, либо Соединенные Штаты могут попытаться убить его, что он расценил бы как мученичество. Учитывая такую возможность, аятолла принял необычное решение поручить национальной ассамблее экспертов, духовному органу, ответственному за назначение верховного лидера, быстро выбрать своего преемника из трех предложенных им кандидатур», — сказано в материале.

Обычно процесс занимает месяцы, что слишком долго для страны в состоянии войны. Решение Хаменеи поможет значительно ускорить назначение нового лидера. Пока что имена публично не оглашаются, однако известно, что сын аятоллы Моджтаба — тоже священнослужитель — не входит в число кандидатов.

В мирное время Хаменеи жил и работал в строго охраняемом комплексе в центре Тегерана, он редко покидал свой дом. Тот факт, что лидер Ирана решил спуститься в бункер, говорит о серьезности происходящего в стране. По данным The Daily Telegraph, сейчас его охраняет сверхсекретное элитное подразделение.

NYT пишет, что иранские власти опасаются проникновения израильских агентов в высшую властную структуру. Сейчас в Иране усилена безопасность, там практически отключен интернет, заблокированы международные звонки. Иранцам, которых заподозрят в сотрудничестве с Израилем, будет грозить смертная казнь.

Трамп оскорбил Хаменеи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал заявление американского президента Дональда Трампа о возможном устранении Хаменеи оскорблением, а не угрозой.

«Он сказал: «Я считаю это оскорблением со стороны президента Трампа, а не угрозой. Так называемой сверхдержаве не подобает делать такие заявления», — процитировала слова Арагчи журналистка NBC News Андреа Митчелл.

17 июня Трамп заявил, что в данный момент США не собираются устранять Хаменеи. Однако он легкая цель и у них есть информация о его местонахождении.

Заговор ЕС и США

Американские и европейские дипломаты обсуждают, кого хотели бы видеть на посту главы Ирана в случае свержения действующей власти, выяснил CBS News. Телеканал также сообщил, что Хаменеи предположительно борется с раком.

«Американские и европейские дипломаты подтвердили, что ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто следующим возглавит Иран. Они обсуждают, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также возможные экологические и медицинские последствия для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», — сказано в материале.

Источники телеканала утверждают, что урегулировать конфликт дипломатическим путем можно будет только в течение двух недель. Трамп публично заявил, что в течение этого времени примет решение, будут ли США вступать в конфликт. И американцы, и европейцы сходятся во мнении, что у Ирана не может быть ядерного оружия.

«Возмездие продолжается». Израиль намерен убить Хаменеи, Иран требует репараций Атаки по израильской территории прекратятся только тогда, когда Израиль «будет наказан», заявили... 19 июня 21:16