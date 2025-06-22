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В Иране рассказали о состоянии атакованного США ядерного объекта

Tasnim: ядерный объект в Фордо получил частичные повреждения при ударах США
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Maxar Technologies/Reuters

Ядерный объект в иранском Фордо получил лишь частичные повреждения в результате атаки США. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Ситуация в окрестностях в норме, жизнь течет своим чередом, не видно даже дыма и признаков пожара», — сказано в публикации.

При этом чиновники провинции опровергли заявления президента США Дональда Трампа об уничтожении ядерного объекта и сообщили лишь о частичном ущербе. По имеющимся данным, химического или радиоактивного загрязнения рядом с Фордо не наблюдается.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.

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