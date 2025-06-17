Трамп заявил, что США пока не планируют устранять верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, Хаменеи является легкой мишенью, но в текущий момент находится в безопасности.

Также президент США потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции», а также подчеркнул, что не хотел бы задействовать американских военных для решения конфликта, но терпение Вашингтона находится на исходе.

До этого сообщалось, что Трамп проводит совещание с Советом национальной безопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Китай обвинил Трампа в «подливании масла» в огонь конфликта Израиля и Ирана.