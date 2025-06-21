Путин поддержал право Ирана на ядерную программу

Россия против распространения оружия массового уничтожения, в том числе появления его у Ирана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По его словам, российская сторона готова оказать поддержку Ирану в развитии мирного атома. В данном контексте российский лидер подчеркнул, что иранская сторона имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях.

В ходе этого же интервью глава государства заявил, что Россия неоднократно уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств планов Ирана получить ядерное оружие.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп будет до последнего момента пытаться урегулировать конфликт с Тегераном при помощи дипломатии, однако будет готов сделать всё для уничтожения иранской ядерной программы.

Ранее бывший глава Пентагона рассказал, к чему приведет удар США по Ирану.