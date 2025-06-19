Детский омбудсмен заявила, что не поняла посыл со списком детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), что еженедельно созванивается с аппаратом омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца по вопросу воссоединения детей с семьями. Ее слова приводит РИА Новости.

«На самом деле, мне не очень понятен этот посыл со списком, потому что мы еженедельно созваниваемся с аппаратом Лубинца… Мы его весь отработаем, по итогу данные предоставим», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что у российской стороны также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями.

Львова-Белова также сообщила, что пятеро детей, которые находились в списке, переданном украинской делегацией РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня, готовятся к возвращению домой.

Ранее Мединский рассказал, что украинские родители ищут помощи в консульствах РФ.