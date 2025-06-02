Украинцы предпочитают обращаться в российские консульства за помощью в ситуациях, связанных с детьми, нежели в отечественные учреждения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Кстати сказать, украинские загранучреждения не занимаются конфликтными ситуациями и не защищают своих родителей. Вы не поверите, но они обращаются в российские консульства и просят помочь, потому что украинцы <...> этим не занимаются», — сказал Мединский.

По его словам, проблема заключается в том, что европейское законодательство позволяет изымать детей из семей, и это происходит достаточно часто. Однако украинские консульства не торопятся помогать родителям, так как Киев не хочет ссориться со своими западными партнерами.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Кроме того, был поднят вопрос о возвращении детей на родину. Украина передала России список с 339 детскими фамилиями. По словам Мединского, РФ рассмотрит каждую ситуацию по списку. Он также напомнил, что за последнее время Москва вернула украинской стороне 101 ребенка, а Киев российской — около 20.

Ранее Мединский анонсировал воссоединение 10 детей со своими родителями.