В РФ анонсировали скорое возвращение на Украину пяти детей из списка Киева

Пятеро детей, которые находились в списке, переданном украинской делегацией России на переговорах в Стамбуле 2 июня, готовятся к возвращению домой. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на полях ПМЭФ-2025, пишет РИА Новости.

«Мы можем сказать про пять человек, которые у нас уже из этого списка были в работе к возвращению на территорию Украины», — сказала Львова-Белова.

Она уточнила, что всего украинский список состоит из 339 фамилий детей.

2 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская делегация во время второго раунда переговоров в Стамбуле передала российской стороне список детей, которых Киев требует вернуть. По его словам, речь идет о «сотнях детей», якобы похищенных Россией.

В этот же день помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией. Он подчеркнул, что есть только спасенные военными ВС РФ дети.

Мединский добавил, что Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.

Ранее Львова-Белова заявила, что Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть домой.