Россия готовит список детей для возврата с Украины

Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть домой. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы в обратную сторону тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, это же двусторонний процесс», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что у российской стороны также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями.

«В настоящий момент у нас восемь детей находятся в странах Евросоюза, они были эвакуированы из Украины, родители сейчас их находятся на территории России, с Украины у нас около 10 человек, (по возвращению которых — «Газета.Ru») мы сейчас ведем переговоры», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что передать список планируется на следующем раунде переговоров.

Львова-Белова также сообщила, что пятеро детей, которые находились в списке, переданном украинской делегацией РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня, готовятся к возвращению домой.

12 июня спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США предлагают остановить боевые действия по текущей линии фронта. Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе, а также — возвращение России в цивилизованное сообщество.

Ранее Мединский рассказал, что украинские родители ищут помощи в консульствах РФ.