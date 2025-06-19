На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия готовит список детей для возврата с Украины

Львова-Белова: Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть домой. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы в обратную сторону тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, это же двусторонний процесс», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что у российской стороны также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями.

«В настоящий момент у нас восемь детей находятся в странах Евросоюза, они были эвакуированы из Украины, родители сейчас их находятся на территории России, с Украины у нас около 10 человек, (по возвращению которых — «Газета.Ru») мы сейчас ведем переговоры», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что передать список планируется на следующем раунде переговоров.

Львова-Белова также сообщила, что пятеро детей, которые находились в списке, переданном украинской делегацией РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня, готовятся к возвращению домой.

12 июня спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США предлагают остановить боевые действия по текущей линии фронта. Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе, а также — возвращение России в цивилизованное сообщество.

Ранее Мединский рассказал, что украинские родители ищут помощи в консульствах РФ.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами