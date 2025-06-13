Нетаньяху и Путин проведут переговоры

Нетаньяху собирается провести телефонный разговор с Путиным в ближайшее время

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ближайшее время провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера, передает ТАСС.

Глава израильского кабмина также планирует в течение пятницы провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

13 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Россия заинтересована в снижении напряженности на Ближнем Востоке и может предложить Ирану и Израилю выступить в качестве миротворца в разгорающемся конфликте.

В пятницу Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.