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Израиль провел военную операцию против Ирана. В числе жертв — глава КСИР и ученые-ядерщики

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ на удары Израиля
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Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции во время выставки в Тегеране, 2007 год

Morteza Nikoubazl/Reuters
Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Погиб командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Израильская атака по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране привела к гибели командующего КСИР генерал-майора Хосейна Салами и нескольких высокопоставленных офицеров. Информацию о его смерти подтвердили как агентство IRNA, так и близкий к властям ресурс Tasnim.

Среди погибших также бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и ректор Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи. Оба ранее занимались иранской ядерной программой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация ученых была частью плана.

По данным агентства Mehr, жертвой удара стал и генерал Голамали Рашид, возглавлявший объединенный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

КСИР в своем официальном заявлении подтвердил смерть Салами, отметив, что вместе с ним погибли его телохранители и коллеги. Иранский верховный лидер аятолла Хаменеи объявил, что Израиль «получит горькое наказание».

«Израилю следует ожидать сурового наказания», — приводит слова Хаменеи газета The New York Times (NYT).

Иран закрыл воздушное пространство и оперативно мобилизует силы.

Операция «Ам кеЛави»

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по масштабным авиаударам и действиям спецслужб против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»). Атака началась около 03:00-03:15 по местному времени. Основной целью операции стали объекты иранской ядерной программы, в том числе завод по обогащению урана в Натанзе, а также командные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ракетные хранилища и узлы ПВО. Одновременно израильская разведка Моссад провела скоординированные действия внутри страны, направленные на выведение из строя элементов системы ПВО и связи иранской армии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с телевизионным обращением, заявив, что «Израиль нанес удар в самое сердце иранской ядерной программы». Он подчеркнул, что Иран якобы находился в нескольких неделях от возможности создания ядерного оружия, и отметил, что атака была направлена не только на военные объекты, но и на ключевых физиков-ядерщиков, работавших над иранским проектом.

По его словам, действия Израиля были «необходимыми и своевременными». Нетаньяху отметил, что операция будет продолжаться «ровно столько, сколько потребуется» для устранения угрозы. Он также поблагодарил армию, авиацию и разведку, отдельно подчеркнув роль Моссада в координации точечных ударов. Израильские власти подтвердили, что одной из целей удара был завод в Натанзе, где ранее, по данным Моссад, хранился обогащенный уран в объемах, достаточных для производства нескольких ядерных боезарядов.

США открещиваются от атаки

Сразу после начала израильской операции позицию США обозначил госсекретарь Марко Рубио. В своем заявлении он подчеркнул, что Соединенные Штаты не имеют отношения к ударам и не участвовали в их подготовке.

По его словам, действия Израиля были «полностью односторонними» и не координировались с американскими военными или разведывательными структурами. Он подтвердил, что Вашингтон был уведомлен о возможной операции за несколько часов до ее начала, однако участия в ней не принимал.

Рубио отдельно отметил, что американская сторона обеспокоена возможной эскалацией и сосредоточена на защите своего дипломатического и военного присутствия в регионе. Он призвал Иран не предпринимать шагов, которые могли бы повлечь за собой конфликт с США, и предостерег от попыток атаковать американские объекты на Ближнем Востоке.

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