В Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля

Россия поддерживает хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем, поэтому не допустит, чтобы стороны «самоуничтожились». Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«У нас и с Ираном, и с Израилем хорошие отношения. Мы не допустим, чтобы обе страны самоуничтожились. Это надо прекращать. У нас, по-человечески, хорошие отношения с обеими странами, в Израиле очень много наших людей», — сказал Колесник.

По его словам, происходящее на Ближнем Востоке остановить могут только две страны – Россия и Соединенные Штаты.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в России назвали удар Израиля «пощечиной» Ирану.