Нетаньяху проведет переговоры с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается в течение дня провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник офиса главы кабмина еврейского государства Дмитрий Гендельман.

13 июня Трамп признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану. При этом он осудил израильские удары как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы защитить себя и Израиль от ответных ударов Ирана.

Позже американский лидер заявил, что Иран должен заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать дальнейшего кризиса.

В пятницу Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху бросил вызов Трампу.