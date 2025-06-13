На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху проведет переговоры с Трампом

Премьер Израиля Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с Трампом
close
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается в течение дня провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник офиса главы кабмина еврейского государства Дмитрий Гендельман.

13 июня Трамп признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану. При этом он осудил израильские удары как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы защитить себя и Израиль от ответных ударов Ирана.

Позже американский лидер заявил, что Иран должен заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать дальнейшего кризиса.

В пятницу Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху бросил вызов Трампу.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами