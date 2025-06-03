Глава МИД Франции сделал резкое заявление в адрес России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал ввести жесткие санкции против России, чтобы заставить ее прекратить огонь в конфликте на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Комментируя удар ВСУ по российским аэродромам, он написал, что «кто бы мог подумать, что украинцы позволят захватчику лишить их независимости, не оказывая сопротивления».

«Наша обязанность: ввести санкции против В. Путина, чтобы принудить его к прекращению огня, прокладывающему путь к прочному миру в соответствии с международным правом», — написал Барро.

До этого стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что у Сената США нет препятствий к принятию нового пакета санкций против России якобы за отказ от прекращения огня.

Ранее Зеленский дал совет Западу в отношении России.