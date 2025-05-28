Зеленский призвал сенат США одобрить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у сената США нет препятствий к принятию нового пакета санкций против России якобы за отказ от прекращения огня. Его слова с совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем приводит «Европейская правда».

Зеленский утверждает, что в сложившихся условиях «очень нужен» сильный пакет санкций со стороны Соединенных Штатов.

«Россия не идет на прекращение огня. Я думаю, что сегодня ничто не мешает политической воле и голосованию в сенате, чтобы этот пакет был принят», — сказал он.

Политик считает, что рестрикции помогут приблизить мир на Украине и ударят по российской экономике.

22 мая сенат США пригрозил России введением 500%-ных вторичных тарифов, если Москва выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшее время.

Позже сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций против Москвы. По словам парламентария, американский сенат готов к любому развитию ситуации.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.