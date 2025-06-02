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Зеленский дал совет Западу в отношении России

Зеленский: Запад должен показать России, что она не может влиять на членов НАТО
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Нам нужно развивать точки контакта. Мы должны показать, что у России нет силы влиять на альянс и его членов. Этот принцип должен оставаться неизменным. Евроатлантическая безопасность — это дело евроатлантических стран», — сказал Зеленский.

По его утверждению, Россия «решила пойти против Европы», в связи с чем у Москвы нет места в принятии решений о будущем Запада. Это необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите НАТО, считает украинский лидер.

До этого генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет. По его словам, НАТО якобы сталкивается с «огромной военной угрозой» со стороны России, какой он не видел за 40 лет службы.

Ранее Зеленский понадеялся на «какие-то решения» по итогам переговоров в Стамбуле.

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