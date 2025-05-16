Лукашенко сообщил о недавнем разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 мая общался с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

«Мы говорили с ним позавчера», — сказал Лукашенко во время встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

16 мая прошли переговоры Белоусова и президента Белоруссии.

До этого сообщалось, что Белоусов прибыл в Республику. В Минобороны РФ сообщили, что в ходе своего визита Белоусов проведет переговоры с военно-политическим руководством республики. Российского министра лично встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Цель визита Белоусова в соседнее государство не раскрывается.

Накануне стало известно, что глава Минобороны принимал участие в совещание с президентом России Владимиром Путиным по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров. Также в совещании участвовали все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Ранее Белоусов исполнил мечту российской девочки побывать на параде Победы.