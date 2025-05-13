Уиткофф рассказал о главном условии в заключении соглашения по Украине

Уиткофф: не может быть мирного соглашения по Украине без одобрения Путина

Мирного соглашения по Украине без одобрения президента России Владимира Путина не может быть. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Breitbart.

«Сделки не будет без одобрения президента Путина», — подчеркнул он.

В Кремле сообщали, что российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».