В офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев стремится к справедливому и прочному миру и готов к любым форматам переговоров. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Украина превыше всего стремится к справедливому и прочному миру. И мы прямо говорим об этом на всех уровнях. Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем: Украина готова к любым форматам переговоров. Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса», — сказал Ермак.

Он указал, что Украина будет настаивать на 30-дневном прекращении огня. Если Россия действительно готова к переговорам, то ей необходимо согласиться на предложение Евросоюза и Соединенных Штатов, подчеркнул глава ОП.

«Думаю, вы уже видели твит президента. Так поступают только сильные лидеры. Сегодня мяч на стороне Москвы. Если Кремль действительно заинтересован в мире — он знает, что нужно делать. Украина — за мир, но не за его имитацию», — заявил он.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина.