В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подробно обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Турция окажется все возможное содействие в организации и проведении переговоров.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина.