В Госдуме оценили шансы на начало переговоров между Россией и Украиной в Турции

Депутат ГД Чепа: переговоры между Россией и Украиной в Турции должны состояться

Подготовка прямых переговоров между российским и украинским лидерами «велась и ведется», в том числе с активным участием США. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«В какой-то момент времени переговоры между Россией и Украиной должны состояться. Мы всегда говорили об этом», — сказал парламентарий.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в США заявили об оптимизме в ситуации вокруг Украины.