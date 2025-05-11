Зеленский заявил, что будет ждать Путина в четверг в Турции при одном условии

Зеленский заявил, что будет ждать Путина в четверг в Турции при прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что будет ждать президента России Владимира Путина на встрече в Стамбуле, в четверг, 15 мая, в случае прекращения огня.

«Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии», — написал он.

По его словам, он лично поедет на встречу.

«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут», — добавил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп немногим ранее написал в своей социальной сети Truth Social, что власти Украины должны немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о проведении в Стамбуле переговоров по урегулированию конфликта.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров. Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее Кнайсль назвала переговоры с Москвой единственным решением для Киева.