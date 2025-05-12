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В США заявили об оптимизме в ситуации вокруг Украины

Американский экономист Сакс: развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм
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Lev Radin/Shutterstock

Американский экономист Джеффри Сакс заявил в беседе с РИА Новости, что развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм.

«Это позитивное развитие», — сказал он.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп играет в этом «очень конструктивную роль».

Также он выразил мнение, что украинский конфликт является следствием «ужасной ошибки» бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Экономист считает, что Трамп «видит ситуацию правильней», чем его предшественник. Вместе с тем он заявил, что действующий глава Белого дома хочет, чтобы конфликт завершился.

«Я сдержанно оптимистичен», — отметил Сакс.

Кроме того, он предположил, что лидеры России, США и Турции смогут найти выход из ситуации.

Накануне во время ночного обращения президент РФ Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.

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