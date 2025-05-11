В Китае заявили, что Россия перехватила инициативу по Украине

Предложением о переговорах в Стамбуле президенту РФ Владимиру Путину удалось перехватить инициативу у США в диалоге об Украине, считает преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«США и Украина сначала разработают план мирных переговоров между Россией и Украиной, а затем начнут переговоры с Россией, то Москва потеряет инициативу», — объяснил политолог.

По его словам, теперь Москве нужно «нарушить ритм» президента США Дональда Трампа.

11 мая Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский с предложением Путина согласился, но потребовал от Москвы сначала одобрить 30-дневное перемирие.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил по итогам встречи Зеленского с европейскими лидерами, что Киев готов к 30-дневному перемирию, начиная с 12 мая. До этого руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Москве санкциями в случае отказа от прекращения огня.

Ранее канцлер ФРГ назвал недостаточным предложение Путина о переговорах с Украиной.