Европейский союз (ЕС) готов ввести новые жесткие санкции против РФ, если она откажется соблюдать режим безоговорочного 30-дневного прекращения огня на Украине. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

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9 мая агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что страны — члены ЕС и США завершают разработку предложения о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Документ предусматривает введение новых санкций против Москвы, если она откажется от перемирия. При этом ожидается, что план будет окончательно согласован во время встречи так называемой «коалиции желающих» в Киеве.

Днем 10 мая издание «РБК-Украина» написало, что в столице страны стартовало заседание «коалиции желающих». До этого в Киев прибыли лидеры четырех европейских стран — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Польши Дональд Туск.

Ранее в Совете Федерации РФ обвинили европейских лидеров в попытках навязать свои рецепты урегулирования конфликта на Украине.