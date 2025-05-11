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Канцлер ФРГ счел недостаточным предложение Путина о переговорах с Украиной

Мерц: Европа ожидает от Путина 30-дневного перемирия перед переговорами
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Friedrich Merz/Reuters

Предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле — «хороший знак, но далекий от достаточного». Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит Agence France-Presse (AFP).

В своем заявлении немецкий канцлер призвал РФ согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной, которое поддерживает Европа и США.

«Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, которое позволит начать реальные переговоры. Сначала оружие должно замолчать, и только потом могут начаться обсуждения», — сказал Мерц.

10 мая телеканал NBC сообщил о совместном плане США, ЕС и Украины по урегулированию конфликта. По данным журналистов, документ состоит из 22 пунктов, один из которых предлагает 30-дневное прекращение огня. Кроме того, в этом плане США готовы встать на сторону РФ и не поддержать вступление Украины в НАТО. Содержание других пунктов не разглашается.

Ожидается, что этот план представит Путину спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Когда это произойдет, неизвестно, но NBC уточняет, что этот план — «выход» для России.

Ранее в Госдуме назвали выгоду для Зеленского при затягивании конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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