Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

Зеленский: Украина готова к прямым переговорам с Россией после прекращения огня

Украина готова к прямым переговорам с Россией после прекращения огня. Так украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на предложение России о переговорах.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — отметил он.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.