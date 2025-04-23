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В Кремле назвали втягивание Украины в НАТО нарушением безопасности РФ

Песков: Украина должна стать нейтральным государством без членства в НАТО
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украина должна стать нейтральным государством, ее втягивание в НАТО создает угрозы безопасности для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

«Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нужен нейтральный статус для Украины», — сказал он.

По словам представителя Кремля, безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других.

Также в интервью Песков заявил, что мир на Украине возможен только после вывода украинских военных из регионов Донбасса и Новороссии, которые вошли в административные границы России по итогам референдумов.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что представители США во время встречи с делегацией из Украины в Париже 17 апреля передали документ, в котором содержались условия для достижения прочного мира.

В нем, в частности, Вашингтон предложил Киеву отказаться от Крыма, признав его российским. Кроме того, американцы призвали украинские власти ради мира отказаться от планов по вступлению в НАТО и создать нейтральную зону, подконтрольную США, вокруг Запорожской АЭС.

Ранее в США заявили, что Украина никогда не вступит в НАТО.

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Переговоры о мире на Украине
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