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В США заявили, что Украина никогда не вступит в НАТО

Профессор Лэтэм: Киев никогда не станет частью НАТО
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Yves Herman/Reuters

Украина вряд ли присоединится к НАТО сейчас, в следующем году или вообще когда-либо, считает профессор международных отношений в колледже Макалестер Эндрю Лэтэм. Свое мнение он высказал в статье для журнала National Security Journal.

«Нет вежливого способа сказать это, так что давайте не будем пытаться: Украина не присоединится к НАТО. Ни сейчас, ни в следующем году, ни на следующем саммите, и, скорее всего, никогда», — говорится в материале.

По его словам, в ЕС и США об этом хорошо знают, но вслух стараются не говорить, исполняя «ритуальные танцы» в виде ничего не значащих официальных заявлений. Он напомнил, что ни одна страна с пограничными спорами не может стать частью Североатлантического альянса.

21 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что представители США передали украинской делегации некий конфиденциальный документ. По словам источников издания, в документе говорится о том, что Вашингтон может признать Крым российским, а Украина должна будет отказаться от планов вступить в НАТО. Также предлагается создать вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) нейтральную территорию, которая могла бы находиться под контролем США.

Ранее на Западе заявили, что Украина стала полигоном и лабораторией НАТО.

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