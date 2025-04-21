Киев получил предложения по прекращению конфликта. Среди них — отказ от Крыма и членства в НАТО

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне, запланированной на конец этой недели. По информации The Wall Street Journal, на встрече в Париже 17 апреля американская делегация представила украинской стороне конфиденциальный документ с предложениями по урегулированию конфликта. Ожидается, что после лондонских переговоров, если позиции сторон совпадут, предложения будут переданы Москве.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может в ближайшее время снова посетить Россию, Вашингтон обсуждает возможные компромиссы по урегулированию на Украине перед его визитом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания в Белом доме, Уиткофф, спецпосланник по Украине Кит Келлог и глава Госдепа США Марко Рубио планируют принять участие во встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне в конце этой недели.

The Wall Street Journal сообщает, что на встрече в Париже 17 апреля представители США передали украинской делегации некий конфиденциальный документ. Позднее в Госдепе США отметили, что на встрече были представлены «контуры прочного мира на Украине».

По словам источников издания, в документе говорится о том, что Вашингтон может признать Крым российским, а Украина должна будет отказаться от планов вступить в НАТО. Также предлагается создать вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) нейтральную территорию, которая могла бы находиться под контролем США.

По данным газеты, США ожидают ответа от Украины по этим предложениям на предстоящей трехсторонней встрече в Лондоне. Если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, то выработанные предложения будут направлены России, утверждают собеседники WSJ.

При этом один из источников в Госдепе США в беседе с изданием пояснил, что предложения являются вариантами для размышления и обратной связи, и не являются окончательными.

Переговоры и предложения

Ранее 19 апреля телеканал CNN cо ссылкой на источники сообщил, что Белый дом планирует провести еще одну встречу Уиткоффа с представителями России. Журналисты отмечали, что ее целью будет попытка уговорить Москву присоединиться к потенциальному рамочному соглашению по Украине.

В Кремле пока не анонсировали нового визита спецпосланника президента США. Уиктофф встречался с президентом России Владимиром Путиным уже три раза: 11 февраля и 13 марта в Москве, а затем в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Вскоре после последней встречи, агентство Reuters cо ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня на Украине связан c признанием новых регионов России.

По данным агентства, об этом спецпосланник сообщил Трампу после встречи в Вашингтоне с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Однако, по информации источников Reuters, против этой идеи выступил спецпосланник Трампа на Украине Кит Келлог, который заявил, что Киев якобы не откажется от своих притязаний. Собеседники агентства добавили, что по итогу Трамп не принял решений об изменении стратегии Вашингтона по украинскому конфликту.

Сам Уиткофф в интервью The Wall Street Journal 17 апреля раскрыл, что на встрече с Путиным обсуждал «вопрос территорий». По его словам, именно это тема стала центральной на переговорах.

Уиткофф подчеркнул, что Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все».

В числе условий, выдвигаемых Россией, значатся: полный вывод украинских войск с территорий новых российских субъектов, международное признание принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, снятие всех санкций, отказ Украины от ядерного статуса и планов вступления в НАТО. Киев же охарактеризовал эти пункты как ультимативные.