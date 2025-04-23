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В Кремле назвали условие для прекращения конфликта на Украине

Песков: мир на Украине наступит после вывода ВСУ из новых регионов России
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MGIMO360 TV/YouTube

Мир на Украине возможен только после вывода украинских военных из регионов Донбасса и Новороссии, которые вошли в границы России по итогам референдумов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», — сказал он, отвечая на вопрос журналистки о том, завершится ли украинский конфликт при выполнении данного условия.

По словам Пескова, Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики закреплены в Конституции РФ как неотъемлемые части России.

«Эти территории вошли в административные границы Российской Федерации по результатам референдумов», — напомнил он.

Представитель Кремля отметил, что сейчас части этих территорий все еще находятся под украинской оккупацией.

Также в интервью Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. При этом, в отличие от России, Европа хочет войны, а не переговоров, подчеркнул пресс-секретарь. Он добавил, что Россия не будет затаскивать Европу в переговоры силой.

Ранее Европа потребовала от России принять предлагаемые ей условия перемирия.

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Переговоры о мире на Украине
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