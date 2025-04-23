Spectator: переговоры в Лондоне по Украине обернутся провалом из-за Зеленского

Переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в Лондоне неизбежно обернутся провалом из-за президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение предлагает издание Spectator.

«О мирных переговорах по Украине, которые должны начаться сегодня в Лондоне, нужно знать одну главную вещь: они обернутся провалом», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что неудачными эти переговоры станут в любом случае из-за нежелания украинского президента признавать Крым российской территорией.

На данный момент главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне по украинскому урегулированию. Переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников.

Издание РБК-Украина отмечало, что делегация из Киева находится на пути на переговоры в Лондоне и готова к работе в любых форматах, в том числе без США.

Ранее стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне.