Украинская делегация находится на пути на переговоры в Лондоне и готова к работе в любых форматах, в том числе без США. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

«‎Мы готовы к переговорам. Если Рубио пропускает, то тогда ясно, что формата с Рубио быть не может. Но мы готовы ко всем форматам и обсуждениям», — цитирует источник издание.

23 апреля министерство иностранных дел Британии подтвердило перенос встречи в Лондоне с представителями МИД Франции и Германии, а также госсекретарем США. Как заявили в МИД Британии, переговоры на уровне министров отложены. Встреча по вопросам урегулирования конфликта на Украине состоится на уровне экспертов.

До этого телеканал Sky News также сообщал о переносе встречи в британской столице. По его данным, на встречу в Лондоне отправился, по данным канала, только глава МИД Украины Андрей Сибига — он будет разговаривать со своим британским коллегой, Дэвидом Лэмми.

По информации источников The New York Times, государственный секретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта.

Ранее сенатор Пушков заявил, что ЕС поддерживает стремление Зеленского сорвать переговоры.