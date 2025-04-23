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Стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне

Axios: Украина планирует обсудить 30 дней перемирия с РФ в Лондоне
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Hannah McKay/Reuters

Украина планирует обсудить 30-дневное перемирие с РФ в Лондоне. Об этом пишет издание Axios.

«Со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — сообщили журналисты.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине предполагает «де-юре» признание вхождения Крыма в состав РФ, «де-факто признание» контроля РФ над частью территории других новых регионов, обещание, что Украина не вступит в НАТО, и отмену санкций, введенных США из-за событий на Украине в последние 11 лет. Украина же получит от США «надежные гарантии безопасности», свободу судоходства по Днепру и помощь США в восстановлении.

До этого британское издание Independent писало, что делегация США едет в Лондон, чтобы предъявить Украине ультиматум.

Ранее перемирие на Пасху назвали шагом к миру на Украине.

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