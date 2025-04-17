Путин и Трамп пока не планируют общаться

Ушаков: разговор Путина и Трампа пока не планируется

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не планируется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает «Интерфакс».

«Пока не планируется», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

Также Ушаков в четверг сообщил, что место и сроки проведения двусторонней встречи Путина и Трампа пока неизвестны.

Ушаков отметил, что в Вашингтоне уже могли обсудить сигналы, которые Россия передала по ситуации на Украине через спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа.

По его словам, Путин и Уиткофф на встрече в Санкт-Петербурге 11 апреля обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа полезными и эффективными.

Ранее в Польше констатировали, что Трамп «проиграл» первый раунд переговоров Путину.