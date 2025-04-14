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В Кремле высказались об итогах переговоров Путина и Уиткоффа

Песков: Путин и Уиткофф предметно не обсуждали будущую встречу с Трампом
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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа были полезными и эффективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, приблизили ли переговоры Россию и США к налаживанию связей и украинскому урегулированию.

«Подобные контакты полезны и эффективны за счет того, что сложился очень востребованный канал для доведения информации друг до друга», — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что тема встречи Путина и американского президента Дональда Трампа в предметном плане не была обсуждена, поскольку подобные встречи должны быть «хорошо подготовлены».

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Позже Уиткофф посоветовал президенту США Дональду Трампу признать новые регионы РФ для скорейшего заключения мира на Украине.

Ранее в ООН рассказали о переговорах РФ и США по Украине.

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