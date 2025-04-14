В Кремле высказались об итогах переговоров Путина и Уиткоффа

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа были полезными и эффективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, приблизили ли переговоры Россию и США к налаживанию связей и украинскому урегулированию.
«Подобные контакты полезны и эффективны за счет того, что сложился очень востребованный канал для доведения информации друг до друга», — заявил Песков.
При этом он подчеркнул, что тема встречи Путина и американского президента Дональда Трампа в предметном плане не была обсуждена, поскольку подобные встречи должны быть «хорошо подготовлены».
11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.
Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.
Позже Уиткофф посоветовал президенту США Дональду Трампу признать новые регионы РФ для скорейшего заключения мира на Украине.
Ранее в ООН рассказали о переговорах РФ и США по Украине.