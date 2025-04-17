Помощник президента РФ назвал тему, которую больше всего обсуждали Путин и Уиткофф

Ушаков: главной темой беседы Путина и Уиткоффа была ситуация вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник российского лидера РФ Юрий Ушаков.

«Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины», — сказал он.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа. Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа полезными и эффективными.

До этого Reuters писал, что после встречи с Дмитриевым в Вашингтоне Уиткофф сказал президенту США Дональду Трампу, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине будет признание российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Американский лидер по итогам разговора с Уиткоффом не принял решение о смене стратегии в этом вопросе, отмечает агентство.

Ранее стало известно, куда полетел Уиткофф после переговоров с Путиным.