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В Польше констатировали, что Трамп «проиграл» первый раунд переговоров Путину

Генерал Скшипчак: Трамп проиграл первый раунд переговоров Путину
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Reuters

Действия России, в том числе удары ВС РФ по городу Сумы, стали последствиями некомпетентности президента США Дональда Трампа, который «проиграл первый раунд переговоров» коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с РАР.

По его утверждению, действия России якобы стали еще одним уроком для администрации президента США. Военный выразил надежду, что теперь Вашингтон «лучше знает Россию и знает, чего от нее ожидать».

Скшипчак также указал, что позиция Трампа вскоре изменится и что он, по его мнению, начнет действовать более решительно, используя угрозы в адрес Москвы.

«Поэтому, похоже, Трамп проиграл этот первый раунд переговоров с Путиным. Вот почему я думаю, что американцы уже пересматривают свою позицию в Белом доме, и я думаю, что она будет озвучена в ближайшем будущем», — сказал он.

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинских СМИ, незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ. По ее словам, в тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

На следующий день Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля. В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

Ранее в Госдуме дали совет Трампу после его слов о «дедлайне» Путину.

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