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Ушаков рассказал о ситуации с сигналом Путина для Трампа по Украине

Ушаков: США уже обсудили сигналы России по Украине
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Вашингтоне уже могли обсудить сигналы, которые Россия передала по ситуации на Украине через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Таким мнением поделился помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Соответствующие сигналы от нас были переданы через Уиткоффа, и я думаю, что эти сигналы уже были обсуждены в Вашингтоне сейчас», — отметил Ушаков.

Встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным состоялась в Петербурге 11 апреля. Переговоры длились более 4,5 часа. Представитель Вашингтона передал дополнительную информацию российской стороне, в свою очередь Путин через Уиткоффа дал дополнительные сигналы для президента США Дональда Трампа.

Позже Уиткофф посоветовал Трампу признать российскими четыре территории: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Спецпосланник американского лидера отметил, что это будет самым быстрым путем к прекращению огня на Украине. По данным агентства Reuters, Трамп по итогам разговора с Уиткоффом не принял решение о смене стратегии в этом вопросе.

Ранее стало известно о подготовке нового телефонного разговора Путина и Трампа.

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