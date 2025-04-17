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Ушаков ответил на вопрос о месте встречи Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа пока не согласовывалась, но есть слухи про Эр-Рияд
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Место и сроки проведения двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока неизвестны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента Павла Зарубина.

«Я бы сказал, что конкретные сроки какие-то не согласовывались пока. И даже место не согласовывалось, хотя многие говорят про Эр-Рияд, в частности американские коллеги», — сказал Ушаков.

Путин уже провел переговоры с помощником Трампа Стивом Уиткоффом.

Ушаков отметил, что в Вашингтоне уже могли обсудить сигналы, которые Россия передала по ситуации на Украине через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Уиткофф посоветовал Трампу признать российскими четыре территории: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Спецпосланник американского лидера отметил, что это будет самым быстрым путем к прекращению огня на Украине.

Ранее помощник президента РФ назвал тему, которую больше всего обсуждали Путин и Уиткофф.

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