Ушаков ответил на вопрос о месте встречи Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа пока не согласовывалась, но есть слухи про Эр-Рияд

Место и сроки проведения двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока неизвестны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента Павла Зарубина.

«Я бы сказал, что конкретные сроки какие-то не согласовывались пока. И даже место не согласовывалось, хотя многие говорят про Эр-Рияд, в частности американские коллеги», — сказал Ушаков.

Путин уже провел переговоры с помощником Трампа Стивом Уиткоффом.

Ушаков отметил, что в Вашингтоне уже могли обсудить сигналы, которые Россия передала по ситуации на Украине через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Уиткофф посоветовал Трампу признать российскими четыре территории: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Спецпосланник американского лидера отметил, что это будет самым быстрым путем к прекращению огня на Украине.

Ранее помощник президента РФ назвал тему, которую больше всего обсуждали Путин и Уиткофф.