Захарова: ситуация в отношениях РФ и США сложная из-за предыдущих администраций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посочувствовала новому российскому послу в Вашингтоне Александру Дарчиеву. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, предыдущие администрации США в течение многих лет разрушали отношения с Россией, и сейчас ситуация остается крайне сложной.

«Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная», — поделилась Захарова.

23 марта агентство ТАСС сообщало, что российский посол в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе.

Дарчиев был назначен на должность посла России в США в начале марта. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главными задачами нового российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева являются развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

Ранее экс-посол США заявил, что Москва и Вашингтон определяют будущее мира.